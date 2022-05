Ucraina, Petrocelli: “Vendetta politica per aver detto no alle armi” (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – “Io ho intenzione di fare ricorso alla Corte Costituzionale, ma lo farò se me lo consiglierà il mio legale, se ne varrà la pena”. Così il senatore del M5S Vito Petrocelli, presidente della Commissione Esteri, dopo che la Giunta per il regolamento ha aperto al reset della terza Commissione del Senato. “La mia intenzione sarebbe di fare ricorso sulle motivazioni della Giunta, ma non sono un esperto e quindi mi affiderò al mio legale”. “Immagino che dovrebbe essere un ricorso su un conflitto di attribuzione, quello è lo standard di un ricorso del genere alla Corte Costituzionale ma farò quello che mi consiglierà il legale”, dice Petrocelli. “Quanto deciso dalla Giunta per il regolamento è una Vendetta politica, nei confronti di un senatore che legittimamente ha detto no all’invio delle ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – “Io ho intenzione di fare ricorso alla Corte Costituzionale, ma lo farò se me lo consiglierà il mio legale, se ne varrà la pena”. Così il senatore del M5S Vito, presidente della Commissione Esteri, dopo che la Giunta per il regolamento ha aperto al reset della terza Commissione del Senato. “La mia intenzione sarebbe di fare ricorso sulle motivazioni della Giunta, ma non sono un esperto e quindi mi affiderò al mio legale”. “Immagino che dovrebbe essere un ricorso su un conflitto di attribuzione, quello è lo standard di un ricorso del genere alla Corte Costituzionale ma farò quello che mi consiglierà il legale”, dice. “Quanto deciso dalla Giunta per il regolamento è una, nei confronti di un senatore che legittimamente hano all’invio delle ...

