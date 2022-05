Ucraina, Nello Rossi: "Diritto di renitenza è implicito in Costituzione" (Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - La guerra in Ucraina solleva una questione: se accanto al Diritto di resistenza dell'aggredito, sia esso una persona o un popolo, debba convivere un Diritto di renitenza degli esseri umani nei confronti della guerra di aggressione. "Un Diritto fondamentale non enunciato nelle carte internazionali ma già implicitamente presente nella nostra Costituzione che da un lato ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà di atri popoli risoluzione delle controversie internazionali (articolo 11) e dall'altro enuncia il sacro dovere di difendere la patria (articolo 52)". Ne parla con l'Adnkronos Nello Rossi, magistrato e direttore della rivista trimestrale e on line di Magistratura democratica, Questione Giustizia, che ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - La guerra insolleva una questione: se accanto aldi resistenza dell'aggredito, sia esso una persona o un popolo, debba convivere undidegli esseri umani nei confronti della guerra di aggressione. "Unfondamentale non enunciato nelle carte internazionali ma già implicitamente presente nella nostrache da un lato ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà di atri popoli risoluzione delle controversie internazionali (articolo 11) e dall'altro enuncia il sacro dovere di difendere la patria (articolo 52)". Ne parla con l'Adnkronos, magistrato e direttore della rivista trimestrale e on line di Magistratura democratica, Questione Giustizia, che ...

