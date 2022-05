Ucraina: Meloni, 'Fdi compiace cancellerie? sinistra cerca padroni pure per altri..' (Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "A sinistra dicono che la Meloni e Fdi hanno fatto questa scelta sull'Ucraina per compiacere le cancellerie internazionali perchè loro sono abituati talmente tanto a essere servi che cercano padroni pure per gli altri". Così Giorgia Meloni a Viterbo. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Adicono che lae Fdi hanno fatto questa scelta sull'perre leinternazionali perchè loro sono abituati talmente tanto a essere servi chenoper gli". Così Giorgiaa Viterbo.

Advertising

TNannicini : Berlusconi ospita #Lavrov. Salvini fa il pacifista a targhe alterne. Meloni non pronuncia mezza parola sulla guerra… - LorisGary3 : RT @2021Reinvictus: Probabilmente i ladroni ruSSi consegnano il grano ai morti di fame siriani di Assad in cambio di qualche migliaio di me… - StellaNuova2 : @MarsellaLuca Purtroppo ora c'è la guerra e Giorgia Meloni mi è atlantista e io non posso che dissentire. Sono cont… - aleguerra66 : #Meloni di #fratelliditalia ha trovato la soluzione per fermare la #guerra in #Ucraina. Rilanciare il presidenzialismo. - AdjaniJimmy : RT @2021Reinvictus: Soldati feriti nelle catacombe di Azovstal. Bloccati dai ruSSi in palese violazione alla Convenzione di Ginevra. Da eva… -