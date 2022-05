Ucraina | la ministra degli Esteri tedesca a Bucha | «Riapriremo l’ambasciata a Kiev Sì all’embargo del petrolio russo»

Leggi su open.online

(Di martedì 10 maggio 2022) LaAnnalena Baerbock è in visita ufficiale in, a sorpresa per questioni di sicurezza. Laè il primo membro del Governo tedesco a recarsi nel Paese in guerra, in seguito al chiarimento tra le alte cariche tedesche e il presidente ucraino Zelensky, coinvolti in uno scontro diplomatico dovuto al «disinvito» del presidente Frank-Walter Steinmeier, giudicato troppo vicino alla Russia di Putin. In un breve discorso di fronte alle telecamere, la leader dei Verdi ha annunciato la riapertura del, chiusa da metà febbraio, e ha ribadito la posizione della Germania nei confronti dell’: riduzione dell’import die gas ...