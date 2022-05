Ucraina: Conte, 'oggi al voto proposta 75mila euro da restituzioni ad assistenza minori' (Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag (Adnkronos) - "oggi, dalle ore 10 alle ore 22, gli iscritti al MoVimento 5 Stelle potranno votare la proposta di destinare la somma di 75mila euro, frutto delle restituzioni dei portavoce nazionali del M5S, alle spese di trasporto aereo e di prima assistenza per 63 minori provenienti da diversi orfanotrofi dell'Ucraina". Lo scrive su Facebook Giuseppe Conte. "Si tratta di una nobile e quantomai necessaria operazione promossa dall'associazione “Papa Giovanni XXIII”. Un gesto di grande umanità, che realizziamo proprio nei giorni in cui la pace in Ucraina sembra ancora lontana -prosegue Conte-. Il Movimento sta impiegando tutti gli sforzi possibili per spingere l'Italia e a seguire ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag (Adnkronos) - ", dalle ore 10 alle ore 22, gli iscritti al MoVimento 5 Stelle potranno votare ladi destinare la somma di, frutto delledei portavoce nazionali del M5S, alle spese di trasporto aereo e di primaper 63provenienti da diversi orfanotrofi dell'". Lo scrive su Facebook Giuseppe. "Si tratta di una nobile e quantomai necessaria operazione promossa dall'associazione “Papa Giovanni XXIII”. Un gesto di grande umanità, che realizziamo proprio nei giorni in cui la pace insembra ancora lontana -prosegue-. Il Movimento sta impiegando tutti gli sforzi possibili per spingere l'Italia e a seguire ...

