Ucraina: ass. Giovanni XXIII, in arrivo 63 orfani in Italia (Di martedì 10 maggio 2022) Un gruppo di 63 bambini orfani ucraini è stato evacuato oggi in Polonia e domani arriverà in Italia. I bambini, dai quattro ai sedici anni, provengono da orfanotrofi di Mariupol e Kramatorsk, nell'... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 10 maggio 2022) Un gruppo di 63 bambiniucraini è stato evacuato oggi in Polonia e domani arriverà in. I bambini, dai quattro ai sedici anni, provengono da orfanotrofi di Mariupol e Kramatorsk, nell'...

