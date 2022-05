Ucraina, amb. in Italia: “Nessuno si appropri di vittoria su nazismo, ruolo Kiev fu importante” (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – “Non permetteremo a nessun paese di appropriarsi immeritatamente della vittoria sul nazismo nella Seconda guerra mondiale e di minimizzare il ruolo d’Ucraina e dei nostri coraggiosi soldati in questa battaglia per la libertà”. Lo dice all’Adnkronos l’Ambasciatore d’Ucraina in Italia Yaroslav Melnyk, commentando la paventata dimostrazione di forza da parte russa, in occasione della festa di ieri. “Il 9 maggio in Ucraina si celebrano due importanti festività – spiega – la Giornata dell’Europa e la Giornata della vittoria sul nazismo nella Seconda guerra mondiale. La giornata dell’Europa in Ucraina è un giorno importante per rafforzare l’Ucraina come stato ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – “Non permetteremo a nessun paese diarsi immeritatamente dellasulnella Seconda guerra mondiale e di minimizzare ild’e dei nostri coraggiosi soldati in questa battaglia per la libertà”. Lo dice all’Adnkronos l’Ambasciatore d’inYaroslav Melnyk, commentando la paventata dimostrazione di forza da parte russa, in occasione della festa di ieri. “Il 9 maggio insi celebrano due importanti festività – spiega – la Giornata dell’Europa e la Giornata dellasulnella Seconda guerra mondiale. La giornata dell’Europa inè un giornoper rafforzare l’come stato ...

