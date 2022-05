Ucraina | 226 bambini uccisi e 416 feriti da inizio guerra

(Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - Insono 226 ie 416 quellidall'della. Lo rende noto l'ufficio del Procuratore generale ucraino che aggiunge che 1.657 istituzioni educative sono state danneggiate a causa dei bombardamenti quotidiani da parte delle forze armate russe, 132 delle quali sono state completamente distrutte. L'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani è stato in grado di confermare la morte di 3.381 civili il ferimento di 3.680 nelladella Russia contro l'

Ore 8.35 - I numeri dei bambini uccisi da inizio guerra Sonoi bambini uccisi e almeno 415 feriti dall'inizio della guerra in. Lo ha reso noto l'ufficio del Procuratore generale ucraino ... Guerra in diretta: l'offensiva russa continua a concentrarsi sul sud e sull'est dell'Ucraina e in particolare su Odessa, colpita ancora ieri sera da una serie di raid missilistici ...