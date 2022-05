‘Uagliù, nun sapit che vi sit pers!’, 35 anni fa Napoli impazzì di gioia per il primo scudetto (Di martedì 10 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLa prima volta non si scorda mai. Se è rarità, diventa storia. Il 10 maggio 1987 il Napoli si laureava (un termine molto anni ’80) campione d’Italia. Quel successo aveva il volto di Diego Armando Maradona, il Dio del calcio che guidò gli azzurri ad un traguardo che negli anni era diventato un vero e proprio tabù. Quel giorno, allo stadio San Paolo c’erano un numero di tifosi che mai si conterà più all’interno dell’impianto di Fuorigrotta. Quasi novantamila spettatori, se si considera il numero di paganti più una quota portoghese che in questi eventi non manca mai. Tabù, si diceva, lo stesso che sembra ciclicamente accostarsi alle sorti del Napoli calcio: da anni la squadra partenopea ronza intorno al tricolore ma non riesce a piazzare la zampata. Questione di dettagli, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 10 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLa prima volta non si scorda mai. Se è rarità, diventa storia. Il 10 maggio 1987 ilsi laureava (un termine molto’80) campione d’Italia. Quel successo aveva il volto di Diego Armando Maradona, il Dio del calcio che guidò gli azzurri ad un traguardo che negliera diventato un vero e proprio tabù. Quel giorno, allo stadio San Paolo c’erano un numero di tifosi che mai si conterà più all’interno dell’impianto di Fuorigrotta. Quasi novantamila spettatori, se si considera il numero di paganti più una quota portoghese che in questi eventi non manca mai. Tabù, si diceva, lo stesso che sembra ciclicamente accostarsi alle sorti delcalcio: dala squadra partenopea ronza intorno al tricolore ma non riesce a piazzare la zampata. Questione di dettagli, ...

