Tv e cinema in lutto Serie e film | ma tutti ricordano l’attore per il suo indimenticabile personaggio

(Di martedì 10 maggio 2022) Ha recitato n Twin Peaks e ha fatto tante apparizioni sul grande schermo, da The Day After Tomorrow a The Aviator.è morto il 5 maggio 2022 a 80 anni ma la notizia è stata resa nota solo in queste ore. Il prolifico attore è morto pacificamente nella sua casa fuori Toronto, circondato dai propri cari, come ha confermato la sua agente Pam Winter a The Hollywood Reporter. la causa della morte non è stata condivisa. ACTRA, l’unione degli attori canadesi ha pubblicato un messaggio di cordoglio sui social media in cui si legge un bellissimo ricordo in onore del. “Ken è stato uno dei più grandi interpreti canadesi dii tempi, con centinaia di ruoli memorabili nell’arco di decenni. Ci mancherà molto.” Nato il 30 marzo 1942 a Edmonton, Alberta, Kenneth Welsh si trasferì a Montreal per frequentare la National Theatre ...