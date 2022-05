Tumori | ok Commissione Ue a terapia Car-T per linfoma follicolare recidivante

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag. (Adnkronos Salute)() - Novartis ha annunciato che laeuropea (Ce) ha approvato Tisagenlecleucel,cellulare Car-T, per il trattamento di pazienti adulti con(Lf)o refrattario (r/r) dopo due o più linee disistemica. L'approvazione fa seguito al parere positivo di marzo del Comitato per i medicinali per uso umano Chmp (Committee for Medicinal Products for Human Use) dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema) ed è applicabile a tutti i 27 Stati membri dell'Unione europea, più Islanda, Norvegia e Liechtenstein. Questa approvazione - si legge in una nota - rappresenta la terza indicazione per Tisagenlecleucel e la rende la primacellulare Car-T approvata nella Ue per i pazienti affetti da ...