Trish Stratus: “Accetterei molto volentieri un ruolo da GM in WWE, non voglio fare altro” (Di martedì 10 maggio 2022) La WWE Hall Of Famer Trish Stratus è stata definita come una delle più iconiche e popolari Superstar femminili nella storia della compagnia. Ha veramente posto le basi per il wrestling tra donne in generale. Prima che Trish e Lita facessero irruzione sul ring e ridefinissero ciò che significava essere un’artista femminile nella promotion, i talenti erano visti come semplici bellezze per gli occhi. Nonostante ciò, la Stratus ha aperto la strada anche ai futuri talenti al femminile. Purtoppo, però, i giorni in-ring di Trish potrebbero essere finiti per ora, ma lei sostiene che tornerebbe “volentieri” per un ruolo da GM in WWE. La Stratus ha parlato alla convention For Love of Wrestling durante un Q&A sulla possibilità di un suo ritorno nella ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 10 maggio 2022) La WWE Hall Of Famerè stata definita come una delle più iconiche e popolari Superstar femminili nella storia della compagnia. Ha veramente posto le basi per il wrestling tra donne in generale. Prima chee Lita facessero irruzione sul ring e ridefinissero ciò che significava essere un’artista femminile nella promotion, i talenti erano visti come semplici bellezze per gli occhi. Nonostante ciò, laha aperto la strada anche ai futuri talenti al femminile. Purtoppo, però, i giorni in-ring dipotrebbero essere finiti per ora, ma lei sostiene che tornerebbe “” per unda GM in WWE. Laha parlato alla convention For Love of Wrestling durante un Q&A sulla possibilità di un suo ritorno nella ...

