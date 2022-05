Trento, 'Colf' ruba tutti i gioielli di casa e tenta la fuga: arrestata a Malpensa (Di martedì 10 maggio 2022) Dopo quattro anni di servizio come 'Colf' in una famiglia, una badante brasiliana ha rubato gioielli e oggetti dal valore di 250mila euro tentando successivamente la fuga nel suo Paese d'origine. È ... Leggi su leggo (Di martedì 10 maggio 2022) Dopo quattro anni di servizio come '' in una famiglia, una badante brasiliana hatoe oggetti dal valore di 250mila eurondo successivamente lanel suo Paese d'origine. È ...

Advertising

leggoit : Trento, “Colf” ruba tutti i gioielli di casa e tenta la gufa: arrestata a Malpensa - infoitinterno : Trento, colf ruba 250mila euro e tenta la fuga in Brasile: denunciata per furto aggravato - infoitinterno : Trento, colf infedele deruba famiglia: in fuga con gioielli per 250mila euro - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Trento, colf ruba 250mila euro e tenta la fuga in Brasile: denunciata per furto aggravato #trento #brasile #malpensa… - codeghino10 : RT @qn_giorno: #Varese #Milano #Trento colf infedele deruba famiglia: in fuga con gioielli per 250mila euro -