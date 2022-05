Tra i 400mila alpini di Rimini cat-calling e saluti romani: Boldrini li equipara agli immigrati stupratori (Di martedì 10 maggio 2022) L’adunata dei 400mila alpini dei giorni scorsi a Rimini tiene banco per la denuncia di un’associazione di femministe, che hanno segnalato un centinaio di testimonianze informali tra «donne, immigrati, persone lgbt», che sarebbero state molestate dalle “Penne Nere”. alpini a Rimini: che cosa è accaduto davvero? Che cosa è successo? Per ora nessuna denuncia in caserma. Solo alcune testimonianze. Eccone alcune riferite da una giornalista de La Stampa. Fischi, apprezzamenti volgari, cat-calling. Qualche esempio? Una ragazza italo-eritrea ha raccontato: «Non solo mi hanno detto frasi imbarazzanti del tipo “Mi sono innamorato di te” oppure “che sport fai per avere questo bel culo?”, ma visto che sono mezza nera mi hanno dedicato un saluto fascista». E una ragazza racconta ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 10 maggio 2022) L’adunata deidei giorni scorsi atiene banco per la denuncia di un’associazione di femministe, che hanno segnalato un centinaio di testimonianze informali tra «donne,, persone lgbt», che sarebbero state molestate dalle “Penne Nere”.: che cosa è accaduto davvero? Che cosa è successo? Per ora nessuna denuncia in caserma. Solo alcune testimonianze. Eccone alcune riferite da una giornalista de La Stampa. Fischi, apprezzamenti volgari, cat-. Qualche esempio? Una ragazza italo-eritrea ha raccontato: «Non solo mi hanno detto frasi imbarazzanti del tipo “Mi sono innamorato di te” oppure “che sport fai per avere questo bel culo?”, ma visto che sono mezza nera mi hanno dedicato un saluto fascista». E una ragazza racconta ...

