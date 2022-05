Toyota - La GR Yaris Rally Cup 2022 è entrata nel vivo (Di martedì 10 maggio 2022) Il campionato monomarca Toyota GR Yaris Rally Cup 2022 è entrato nel vivo in occasione della 106esima Targa Florio, lo scorso weekend. Dopo il successo dello scorso anno, Toyota ha confermato la fiducia a un campionato che si snoda su sei appuntamenti, tutti su sfondo asfaltato, dagli scenari iconici e impegnativi. Il via con la Targa Florio. Lo scorso weekend in Sicilia sono stati Thomas Paperini e Simone Fruini i vincitori della gara d'esordio della stagione. I due piloti toscani sono riusciti a cominciare la stagione esattamente come l'avevano conclusa nel 2021. Ma quest'anno i riflettori sono puntati anche su Alessandro Ciardi - vincitore assoluto del 2021 - ed Angelo Pucci Grossi, vittorioso invece fra gli Under 25. Occhio anche ai veterani del Trofeo, come il valtellinese Marco ... Leggi su quattroruote (Di martedì 10 maggio 2022) Il campionato monomarcaGRCupè entrato nelin occasione della 106esima Targa Florio, lo scorso weekend. Dopo il successo dello scorso anno,ha confermato la fiducia a un campionato che si snoda su sei appuntamenti, tutti su sfondo asfaltato, dagli scenari iconici e impegnativi. Il via con la Targa Florio. Lo scorso weekend in Sicilia sono stati Thomas Paperini e Simone Fruini i vincitori della gara d'esordio della stagione. I due piloti toscani sono riusciti a cominciare la stagione esattamente come l'avevano conclusa nel 2021. Ma quest'anno i riflettori sono puntati anche su Alessandro Ciardi - vincitore assoluto del 2021 - ed Angelo Pucci Grossi, vittorioso invece fra gli Under 25. Occhio anche ai veterani del Trofeo, come il valtellinese Marco ...

Advertising

toyota_italia : Nuova edizione, nuova emozione. Tornano a rombare i motori della #GRYarisRallyCup nella mitica Targa Florio, in Sic… - quattroruote : Il monomarca #Toyota GR Yaris Cup 2022 è entrato nel vivo con la Targa Florio --> - megamodo : La storia di Toyota è stata da sempre legata a doppio filo al motorsport. Dalla prima vittoria nel Rally di Giappon… - LiveSicilia : Toyota dà il via alla seconda edizione del GR YARIS RALLY CUP e accende i motori alla 106^ edizione della Targa Flo… - LiveSiciliaPA : Toyota dà il via alla seconda edizione del GR YARIS RALLY CUP e accende i motori alla 106^ edizione della Targa Flo… -