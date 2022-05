Totti ' con Fiorentina ancora episodio a sfavore Roma'

Advertising

marcoconterio : ?? @TuttoMercatoWeb a Roma ?? Ci siamo: -1 a #InterJuventus La Coppa Italia è a Roma. A Termini con @vieri_bobo… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Totti: 'Con la Fiorentina ennesimo episodio a sfavore dei giallorossi' - apetrazzuolo : ROMA - Totti: 'Con la Fiorentina ennesimo episodio a sfavore dei giallorossi' - napolimagazine : ROMA - Totti: 'Con la Fiorentina ennesimo episodio a sfavore dei giallorossi' - roma_magazine : ROMA - Totti: 'Con la Fiorentina ennesimo episodio a sfavore dei giallorossi' -

Lo ha detto Francescoa margine di un evento di Trenitalia per la presentazione della Coppa Italia Frecciarossa parlando di quanto successo ieri in Fiorentina - Roma. Sulla finale di Tirana in ...L'opinionista a bordo campo ha poi infierito ai 'danni' della conduttriceun sonoro punto esclamativo: 'Povero!'. Cosa ne penserà Francesco, coniuge storico di Ilary Blasi I due ...Lo ha detto Francesco Totti a margine di un evento di Trenitalia per la presentazione della Coppa Italia Frecciarossa parlando di quanto successo ieri in Fiorentina-Roma. Sulla finale di Tirana in ...Il var deve aiutare l’arbitro”, spiega. Come si migliora la Roma “Con gli acquisti, giusti e mirati. La Roma ha il migliore allenatore al mondo, farà di tutto per accontentarlo”, conclude Totti.