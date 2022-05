Torino | Vives | “Per fare il salto di qualità ha bisogno di giocatori Su Belotti…”

(Di martedì 10 maggio 2022)BELOTTI– A “Senza Filtri”, programma televisivo ideato da Luca Cerchione e condotto da Paolo Bargiggia in onda su Foto Ema Live (92 dgtv Campania), è intervenuto Giuseppe, ex giocatore del. “Il Milan ha avuto la forza di reagire nei momenti difficili: è una squadra giovane che meriterebbe di vincere lo Scudetto. Tonali? Lo incontrai quando giocava con il Brescia: già si vedeva che era un giocatore molto forte con un futuro importante. Non era facile ambientarsi a Milano e sta dimostrando di essere uno dei centrocampisti più forti d’Italia. I rossoneri, a mio avviso, saranno campioni d’Italia. Vedere giocare così la Juventus non fa bene al calcio italiano. Non è una squadra che può lottare lo Scudetto. Vlahovic? Inizialmente ha dato tanto, ma poi è calato con il passare delle giornate. Anche ...

A "Senza Filtri", programma televisivo in onda su Foto Ema Live, è intervenuto Giuseppe Vives, ex giocatore del Torino: "Il Milan ha avuto la forza di reagire nei momenti difficili: è una squadra ...