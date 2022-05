Top Gun: Maverick, il generatore di nomi che assegna soprannomi cool come Goose e Maverick (Di martedì 10 maggio 2022) In vista dell'arrivo al cinema di Top Gun: Maverick, è stato lanciato un sito web promozionale che contiene un generatore di soprannomi cool come quelli dei personaggi del film. Avete sempre sognato di aver un soprannome cool come quelli dei personaggi di Top Gun? Eccovi accontentati! In occasione dell'uscita di Top Gun: Maverick, nei cinema dal 25 maggio, è stato lanciato un sito web promozionale per il film contenente un generatore di soprannomi. Top Gun: Maverick, sequel del classico del 1986, vedrà il ritorno sul grande schermo del formidabile pilota interpretato da Tom Cruise, Pete "Maverick" Mitchell. Top Gun: ... Leggi su movieplayer (Di martedì 10 maggio 2022) In vista dell'arrivo al cinema di Top Gun:, è stato lanciato un sito web promozionale che contiene undi sopranquelli dei personaggi del film. Avete sempre sognato di aver un soprannomequelli dei personaggi di Top Gun? Eccovi accontentati! In occasione dell'uscita di Top Gun:, nei cinema dal 25 maggio, è stato lanciato un sito web promozionale per il film contenente undi sopran. Top Gun:, sequel del classico del 1986, vedrà il ritorno sul grande schermo del formidabile pilota interpretato da Tom Cruise, Pete "" Mitchell. Top Gun: ...

