Toni Capuozzo rivela il segreto della fonderia Azovstal: "Vi dico cosa c'è davvero lì sotto. E Putin..." (Di martedì 10 maggio 2022) Toni Capuozzo non usa giri di parole e intervenendo a Quarta Repubblica, il talk show su Rete 4 condotto da Nicola Porro, spiega quali sono i motivi per cui Putin non chiude la partita nell'acciaieria Azovstal. Il parere del giornalista e storico inviato di guerra è piuttosto chiaro: "La voce più volte ripetuta è che lì sotto ci sia non solo un laboratorio chimico, o resti, ma decine di uomini che non sono ucraini e non sono neanche russi, ma sarebbero occidentali". A quanto pare, dunque, la vicenda che riguarda la battaglia di Mariupol è molto più complessa. Poi Capuozzo va avanti e afferma: "La cosa che mi incuriosisce è questo giallo che sappiamo tutti e di cui non parliamo perché camminiamo sulle uova per paura, legittima e doverosa, della ...

