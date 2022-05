Toni Capuozzo e il “mistero” indicibile della Azovstal: chi è nascosto nell’acciaieria divenuta centrale nel conflitto (Di martedì 10 maggio 2022) Secondo Toni Capuozzo, nel ventre di cemento e acciaio della Azovstal si nasconderebbe un segreto. E non ricorre a perifrasi o barocchismi per rivelarlo quando, intervenendo a Quarta Repubblica – il talk show su Rete 4 condotto da Nicola Porro – elenca e spiega quali sono, a sua detta, i motivi per cui Putin non chiude la partita nella struttura bunker che presidiano i soldati ucraini e assediata all’esterno dalle forze russe. «La voce più volte ripetuta – afferma fuori dai denti il giornalista ed inviato di guerra sui fronti più infuocati degli ultimi decenni – è che lì sotto ci sia non solo un laboratorio chimico, o resti, ma decine di uomini che non sono ucraini e non sono neanche russi, ma sarebbero occidentali». Toni Capuozzo e il “mistero” che si celerebbe nei ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 10 maggio 2022) Secondo, nel ventre di cemento e acciaiosi nasconderebbe un segreto. E non ricorre a perifrasi o barocchismi per rivelarlo quando, intervenendo a Quarta Repubblica – il talk show su Rete 4 condotto da Nicola Porro – elenca e spiega quali sono, a sua detta, i motivi per cui Putin non chiude la partita nella struttura bunker che presidiano i soldati ucraini e assediata all’esterno dalle forze russe. «La voce più volte ripetuta – afferma fuori dai denti il giornalista ed inviato di guerra sui fronti più infuocati degli ultimi decenni – è che lì sotto ci sia non solo un laboratorio chimico, o resti, ma decine di uomini che non sono ucraini e non sono neanche russi, ma sarebbero occidentali».e il “” che si celerebbe nei ...

