Tonali e Leao, testimonial perfetti della filosofia del Milan (Di martedì 10 maggio 2022) Sandro Tonali e Rafael Leao rappresentano la vera forza, trascinante, del Milan di Stefano Pioli. Ecco la loro situazione di mercato Leggi su pianetamilan (Di martedì 10 maggio 2022) Sandroe Rafaelrappresentano la vera forza, trascinante, deldi Stefano Pioli. Ecco la loro situazione di mercato

Advertising

angelomangiante : Un centrocampista sontuoso come Tonali. Uno spaccapartite come Leao. Altra dimostrazione di carattere, forza e tal… - PBPcalcio : LEAO E TONALI ATTO SECONDO ???????????? - SerieA : HIGHLIGHTS | Il @acmilan vince a Verona trascinato da #Tonali e #Leao e mantiene il primato ????? #VeronaMilan 1-3 #SerieATIM?? #WeAreCalcio - sportli26181512 : Milan, Leao sale a quota 7 assist in campionato: la classifica: Con i due assist per Sandro Tonali messi a referto… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Tonali e @RafaeLeao7, testimonial perfetti della filosofia del @acmilan - #ACMilan #Milan #SempreMilan #RafaelLeao #Leao… -