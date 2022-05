Thor Love & Thunder: il film Marvel sull’amore (Di martedì 10 maggio 2022) Dopo aver rivelato i dettagli sulla nuova Potente Thor interpretata da Natile Portman, il regista e sceneggiatore Taika Waititi ha parlato anche del tono e degli obettivi del suo nuovo film per il Marvel Cinematic Universe Thor Love & Thunder. “È al centro per cento il film che avevo in mente. È un film sull’amore, con i supereroi e lo spazio“. Obiettivo di Waititi si rivela essere infatti quello non solo di seguire il suo supereroe in pensione nel suo viaggio alla ricerca dalle pace interiore, ma anche quello di raccontare una storia d’amore a metà tra il romanticismo e il supereroismo. “Il mio obiettivo era abbracciare questa cosa di cui sono sempre stato un po’ sprezzante, l’amore, ed esplorare le idee e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 10 maggio 2022) Dopo aver rivelato i dettagli sulla nuova Potenteinterpretata da Natile Portman, il regista e sceneggiatore Taika Waititi ha parlato anche del tono e degli obettivi del suo nuovoper ilCinematic Universe. “È al centro per cento ilche avevo in mente. È un, con i supereroi e lo spazio“. Obiettivo di Waititi si rivela essere infatti quello non solo di seguire il suo supereroe in pensione nel suo viaggio alla ricerca dalle pace interiore, ma anche quello di raccontare una storia d’amore a metà tra il romanticismo e il supereroismo. “Il mio obiettivo era abbracciare questa cosa di cui sono sempre stato un po’ sprezzante, l’amore, ed esplorare le idee e ...

