The Son: ultima stagione per il western drama con Pierce Brosnan (Di martedì 10 maggio 2022) Pierce Brosnan Oggi su Sky Atlantic e in streaming su NOW, la seconda e ultima stagione di The Son – Il Figlio, western drama in cui Pierce Brosnan interpreta Eli McCullough, proprietario terriero senza scrupoli lanciato nell’industria del petrolio. La storia di Eli e della sua famiglia rispecchia l’epopea del suo territorio, il Texas, sempre più lanciato verso il capitalismo. Riuscirà Eli a lasciarsi alle spalle il doloroso passato, difendere il proprio presente e forgiare il proprio futuro? Accanto a Pierce Brosnan ritroviamo Jacob Lofland nei panni dello stesso Eli da giovane; Henry Garrett e Jess Weixler nei panni di suo figlio Pete e sua moglie Sally; Zahn McClarnon nei panni di Toshaway, il capotribù Comanche ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 10 maggio 2022)Oggi su Sky Atlantic e in streaming su NOW, la seconda edi The Son – Il Figlio,in cuiinterpreta Eli McCullough, proprietario terriero senza scrupoli lanciato nell’industria del petrolio. La storia di Eli e della sua famiglia rispecchia l’epopea del suo territorio, il Texas, sempre più lanciato verso il capitalismo. Riuscirà Eli a lasciarsi alle spalle il doloroso passato, difendere il proprio presente e forgiare il proprio futuro? Accanto aritroviamo Jacob Lofland nei panni dello stesso Eli da giovane; Henry Garrett e Jess Weixler nei panni di suo figlio Pete e sua moglie Sally; Zahn McClarnon nei panni di Toshaway, il capotribù Comanche ...

Advertising

Tele_nauta : #TheSon – Il figlio: si conclude su Sky e NOW con la seconda stagione la serie western con #PierceBrosnan - bedel1945 : Basso e batteria son tornati, forse grazie al lockdown e a TikTok Questo tipo di techno ultra-ritmico è sopravvissu… - MCristinaCesa : RT @radio3mondo: Approfondimenti/2: Libro di Homeira Qaderi: “Dancing in the Mosque. An Afghan Mother's letter to her Son” , letteralmente… - VisumTV : The son 2 su Sky: anticipazioni, trama, cast, finale - Vergorigo : Torino beddaaaa stasera sarò da te for the prima volta in my life e son contenta ?? #Eurovision -