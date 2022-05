The Son, la seconda stagione su Sky Atlantic: le anticipazioni della prima puntata (Di martedì 10 maggio 2022) Va in onda oggi su Sky Atlantic - alle 21.15 - la prima puntata della seconda (e ultima) stagione di The Son - Il figlio. La serie racconta, attraverso l’utilizzo di due piani temporali, la vita del texano Eli McCullough, un proprietario... Leggi su today (Di martedì 10 maggio 2022) Va in onda oggi su Sky- alle 21.15 - la(e ultima)di The Son - Il figlio. La serie racconta, attraverso l’utilizzo di due piani temporali, la vita del texano Eli McCullough, un proprietario...

Advertising

radio3mondo : Approfondimenti/2: Libro di Homeira Qaderi: “Dancing in the Mosque. An Afghan Mother's letter to her Son” , lettera… - CatelliRossella : The Son 2, con Pierce Brosnan su Sky dal 10 maggio - Tv - ANSA - geopolitikonews : ??Marcos Jr, son of ex-dictator Ferdinand Marcos, is set for a landslide victory in the Philippines election, unoffi… - The_WalkerCC : @JuandrisJA @Ssaii_02 Costa Rica, son la 1:40. Dx - SkyTG24 : The Son, da oggi la seconda stagione su Sky e NOW -