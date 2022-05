The Son - Il Figlio, la seconda stagione con Pierce Brosnan su Sky Serie e streaming NOW (Di martedì 10 maggio 2022) Arriva martedì 10 maggio, su Sky Atlantic e in streaming su NOW, la seconda e ultima stagione di THE SON – IL Figlio, acclamato western drama in cui Pierce Brosnan interpreta Eli McCullough, proprietario terriero senza scrupoli lanciato nell’industria del petrolio. La storia di Eli e della sua famiglia rispecchia l’epopea del suo territorio, il Texas, sempre più lanciato verso il capitalismo. Riuscirà Eli a lasciarsi alle spalle il doloroso passato, difendere il proprio... Leggi su digital-news (Di martedì 10 maggio 2022) Arriva martedì 10 maggio, su Sky Atlantic e insu NOW, lae ultimadi THE SON – IL, acclamato western drama in cuiinterpreta Eli McCullough, proprietario terriero senza scrupoli lanciato nell’industria del petrolio. La storia di Eli e della sua famiglia rispecchia l’epopea del suo territorio, il Texas, sempre più lanciato verso il capitalismo. Riuscirà Eli a lasciarsi alle spalle il doloroso passato, difendere il proprio...

Advertising

spearbinslight : @linoseolar CHE PAURA eravamo tutti su the view changbin oggi seolars una sola mente, e same perchè mi son vist? l'… - araphie : @The_Ringo_Eater ti faccio uno spoiler: il gioco é anche peggio (classico tcg dove vinci solo col mazzo meta dell'u… - BaciroOberdan : @pierlugrasso74 @sweetlullaby0 Va bene ho il Criterion di The Shining. Mó lo rivedo frame by frame. Son curiosissim… - corcordiumss : lei e 134340 grandissime snobbate in questa anthology so far. they have the cruellest ways per ricordarmi che purtr… - pizzachinaski : però i black midi son proprio stronzi ad annunciarmi l'album nuovo totalmente out of the blue a due giorni dal loro… -