Terribile verità su Jessica Selassié: "C'era lei dietro tutto", inquietante lavaggio del cervello al GF (Di martedì 10 maggio 2022) Jessica Selassié dopo aver vinto questa edizione del Grande Fratello Vip è finita al centro di una gravissima accusa: episodi controversi Lulù e Jessica Selassié (screenshot GF Vip)Ad ormai diversi mesi dalla fine del Grande Fratello Vip continuano ad emergere nuovi dettagli sui concorrenti. In queste ore anche la vincitrice Jessica Selassié è finita al centro di una nuova polemica a causa delle accuse di una ex gieffina. La principessina etiope è stata infatti accusa di manipolare le sorelle nella vita di tutti i giorni e di averlo fatto anche nella casa più spiata d'Italia. La rivelazione è arrivata in queste ore da parte di Maria Monsè che nella casa si è più volte scontrata con le sorelle Selassié. Una verità clamorosa che viene fuori solo adesso e ...

