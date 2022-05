Tennis: Internazionali. Paolini eliminata al primo turno (Di martedì 10 maggio 2022) L'azzurra si è arresa in due set alla svizzera Teichmann ROMA - Jasmine Paolini esce di scena al primo turno degli Internazionali d'Italia femminili (WTA 1000, montepremi 2.527.250 dollari), in corso ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 10 maggio 2022) L'azzurra si è arresa in due set alla svizzera Teichmann ROMA - Jasmineesce di scena aldeglid'Italia femminili (WTA 1000, montepremi 2.527.250 dollari), in corso ...

