Tennis, Carlos Alcaraz: “L’obiettivo è vincere almeno uno Slam nel 2022 e diventare numero 1 del ranking” (Di martedì 10 maggio 2022) Carlos Alcaraz è senz’ombra di dubbio il grande personaggio Tennistico della primavera 2022, come dimostrano i suoi suoi due titoli consecutivi ottenuti sulla terra rossa casalinga di Barcellona e Madrid. Il giovanissimo iberico di Murcia, che ha compiuto 19 anni cinque giorni fa durante il Masters 1000 madrileno, ha rilasciato una lunga intervista a Marca dopo il torneo. “Restano tre Slam quest’anno e L’obiettivo è quello di vincerne almeno uno. Aver vinto a Madrid mi dà la fiducia giusta per provare a vincere il Roland Garros. Il fatto che si giochi al meglio dei cinque set non mi spaventa, anzi, lo ritengo un vantaggio. Mi reputo un giocatore con buone capacità fisiche. Come diciamo all’interno del mio team, fisicamente sono un toro”, dice il classe ... Leggi su oasport (Di martedì 10 maggio 2022)è senz’ombra di dubbio il grande personaggiotico della primavera, come dimostrano i suoi suoi due titoli consecutivi ottenuti sulla terra rossa casalinga di Barcellona e Madrid. Il giovanissimo iberico di Murcia, che ha compiuto 19 anni cinque giorni fa durante il Masters 1000 madrileno, ha rilasciato una lunga intervista a Marca dopo il torneo. “Restano trequest’anno eè quello di vincerneuno. Aver vinto a Madrid mi dà la fiducia giusta per provare ail Roland Garros. Il fatto che si giochi al meglio dei cinque set non mi spaventa, anzi, lo ritengo un vantaggio. Mi reputo un giocatore con buone capacità fisiche. Come diciamo all’interno del mio team, fisicamente sono un toro”, dice il classe ...

