Telefonata a sorpresa, Alessandra Celentano la vuole di nuovo in studio: ballerà in finale (Di martedì 10 maggio 2022) Alessandra Celentano potrebbe regalare un clamoroso colpo di scena al pubblico di Amici di Maria De Filippi in occasione della finale La maestra Alessandra Celentano (screenshot Witty)La finale di Amici di Maria De Filippi è sempre più vicina ed andrà in onda domenica 15 maggio: non di sabato quindi per evitare il confronto diretto con la finale degli Eurovision. Sarà un appuntamento molto importante soprattutto per gli allievi che sono ancora in gara. I cantanti Alex, Albe, Luigi e Sissi dovranno vedersela con i ballerini Michele e Serena per conquistare la vittoria. Un vero e proprio spettacolo ricco quindi di emozioni e senza dubbio di colpi di scena. Uno potrebbe confezionarlo la maestra Alessandra Celentano in accordo con la ...

