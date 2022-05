Superbonus solo alle imprese qualificate: ecco la stretta Obbligo di superbollino per i lavori sopra ai 516mila euro (Di martedì 10 maggio 2022) Svolta in arrivo per il Superbonus edilizio, la tanto discussa agevolazione che rischia ora di incontrare nuove regole e ostacoli Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 10 maggio 2022) Svolta in arrivo per iledilizio, la tanto discussa agevolazione che rischia ora di incontrare nuove regole e ostacoli Segui su affaritaliani.it

Advertising

sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, martedì #10maggio: tassi, prezzi e crisi affondano le #Borse. In sei mes… - fattoquotidiano : Conte: “Corsa al riarmo è una follia. Da noi posizioni di buonsenso, ma ci trattano da molestatori. Superbonus? Noi… - Affaritaliani : Superbonus, ennesimo giro di vite: via libera solo per le imprese certificate - TheQues28968659 : @giulianol Non solo adesso vogliono anche impaltanare gli Italiani con il Superbonus 110%. - TerrinoniL : Superbonus, solo per imprese certificate dal 2023: sopra i 516 mila euro servirà il superbollino -