(Di martedì 10 maggio 2022) È proprio vero che l’arte è eterna… e si fa pagare anche da record! È il caso della celebre serigrafia di, ritraente l’icona cinematograficaMonroe. L’opera fu realizzata circa due anni dopo la morte della diva, avvenuta in circostanze tuttora misteriose. E proprio ieri sera la gallerista Larry Gagosian è riuscita ad aggiudicarsi l’opera d’arte. Il ricavato andrà in beneficenza. A proposito di compenso, si tratta di una vera e propriada record. Il ritratto diè stato infatti battuto da Christie’s per 195di(184di euro). E’ infatti il prezzo più alto mai pagato in un’per un’opera d’arte del XX secolo (e per un’opera d’arte americana...

Advertising

AsteVini : ?? All'asta ora, clicca sul link scoprire i dettagli del lotto ?? - AsteVini : ?? All'asta ora, clicca sul link scoprire i dettagli del lotto ?? - asteorologi : ?? All'asta ora, clicca sul link scoprire i dettagli del lotto ?? - asteorologi : ?? All'asta ora, clicca sul link scoprire i dettagli del lotto ?? - AsteVini : ?? All'asta ora, clicca sul link scoprire i dettagli del lotto ?? -

ZON

...fra iricchi newyorchesi. Sarà utile per loro sapere che lo scheletro più completo mai scoperto di un dinosauro deinonychus, meglio conosciuto come "velociraptor" sarà protagonista di un'...... una datawarehouse dell'antiriciclaggio, una sorta dibanca dati a livello nazionale nella ... aziende e partecipazioni societarie per il tramite della vendita all'sfruttando il sistema delle ... Super asta per la Marylin di Andy Warhol: venduta per 195 milioni di dollari Asta da record per la Marylin di Andy Warhol: battuta l'immagine per 195 milioni di dollari È proprio vero che l’arte è eterna… e si fa pagare anche da record! È il caso della celebre serigrafia di ...