Strage alla Festa della mamma, Angela uccide i tre figli. La scoperta choc: “Chi l’ha aiutata” (Di martedì 10 maggio 2022) Una storia terribile. È quella che arriva da Woodland Hill, California, Stati Uniti. Qui, nella notte tra sabato 7 e domenica 8 maggio, la 38enne Angela Dawn Flores ha compiuto una vera e propria Strage. La donna, infatti, proprio alla vigilia della Festa della mamma, ha confessato di aver ucciso i tre figli: Natalie, di 12 anni, Kevin di 10 e Nathan di 8. Anche l’altro figlio di 16 anni, sospettato di essere un complice, è stato arrestato. La donna è stata rinchiusa nel carcere di Los Angeles domenica notte. La cauzione è di 6 milioni di dollari. Il giorno prima dei fatti i vicini avevano sentito delle urla provenire dall’abitazione della donna. Hanno udito frasi come “La mia famiglia sta abusando di me”. Secondo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 10 maggio 2022) Una storia terribile. È quella che arriva da Woodland Hill, California, Stati Uniti. Qui, nella notte tra sabato 7 e domenica 8 maggio, la 38enneDawn Flores ha compiuto una vera e propria. La donna, infatti, propriovigilia, ha confessato di aver ucciso i tre: Natalie, di 12 anni, Kevin di 10 e Nathan di 8. Anche l’altroo di 16 anni, sospettato di essere un complice, è stato arrestato. La donna è stata rinchiusa nel carcere di Los Angeles domenica notte. La cauzione è di 6 milioni di dollari. Il giorno prima dei fatti i vicini avevano sentito delle urla provenire dall’abitazionedonna. Hanno udito frasi come “La mia famiglia sta abusando di me”. Secondo ...

