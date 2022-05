Storia e cultura del caffè | un viaggio nel mondo

Leggi su lifeandpeople

(Di martedì 10 maggio 2022) Life&People.it In tutto il, si sorseggia, per i suoi benefici, per la salute o per usanze sociali; il modo in cui le persone consumano illa dice lunga su chi sono e sulla loro: la loro, da dove vengono e a quali influenze sono esposte. Ilpuò fungere da denominatore comune quando si impara a conoscere culture che non sono nostre, è un filo familiare attraverso ciò che non ci è familiare. Sebbene ilpossa sembrare diverso nei diversi paesi, ha lo stesso gusto inconfondibile, amato in tutto il, un gusto che unisce. Il filo conduttore che attraversa tutte le culture, le tradizioni e le abitudini legate al, è la socializzazione: tutti usano ilper riunire ...