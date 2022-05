Stojkovic “consiglia” Milinkovic-Savic | “Vada alla Juventus Non preoccupato da Vlahovic”

Leggi su sportface

(Di martedì 10 maggio 2022) “Se Sergej mi chiedesse un consiglio gli direi di andare. È un’istituzione e ci gioca già Dusan. E sarebbe un giocatore perfetto per Allegri, gli manca un centrocampista come. Ha fisico, assist, gol e conosce il campionato italiano”. Queste le parole di Dragan, ct della Serbia interpellato da Tuttosport. E riguardo, che sta attraversando un periodo di appannamentocorte di Allegri, conclude: “Non sono, mi fido molto di lui, sta giocando molto bene. Non è possibile segnare ogni domenica. Deve solo rimanere calmo e non pensare al gol, che sicuramente arriverà presto”. SportFace.