(Di martedì 10 maggio 2022) . I prossimi giorni saranno importanti per impostare il futuro Due settimane e mezzo trattenendo il fiato in attesa degli ultimi, perché i sanitari avevano fatto capire fin da subito che la situazione era delicata. Dal 23 aprileè ricoverato ad Alessandria in L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

romeoagresti : Aggiornamento sulle condizioni di Stefano Tacconi: “Come conseguenza di quanto accaduto a Stefano e come previsto d… - ChristianLove82 : RT @La_Bianconera: Il figlio di Stefano #Tacconi, Andrea, riporta l'ultimo bollettino del Dott. Barbanera, dal quale sembrano arrivare quel… - Alex_Tatone : RT @LeonettiFrank: Su Tacconi c'è ottimismo da parte dei medici: 'Ha fatto passi avanti molto importanti. Se la situazione continua così, i… - infoitsport : Stefano Tacconi, nuovo bollettino medico: 'Sono stati fatti dei passi avanti importanti' - infoitsport : Stefano Tacconi in ospedale, il neurochirurgo: “Tra qualche giorno lascerà la rianimazione” -

Read More Flash, 'passi avanti molto importanti': come sta 9 Maggio 2022 "La situazione è più stabile,è ancora in rianimazione, ma sicuramente ha una vigilanza ...Ci sono quasi tutti, da Vialli a Mancini a Baresi a Maldini e. Siamo stati molto in apprensione perma il figlio ci ha aggiornato spesso. Ora sta molto meglio e siamo tutti contenti, ...Stefano Tacconi, l'annuncio del figlio stupisce tutti: i nuovi aggiornamenti. I prossimi giorni saranno importanti per impostare il futuro ...Il provvedimento è stato approvato dalla giunta ieri pomeriggio su proposta dell’assessore alla Difesa del suolo Stefano Aguzzi ... Vallefoglia (PU); Località: Torrente Taccone; Intervento: ...