Stefano Tacconi in ospedale | il neurochirurgo | Tra qualche giorno lascerà la rianimazione

Advertising

romeoagresti : Aggiornamento sulle condizioni di Stefano Tacconi: “Come conseguenza di quanto accaduto a Stefano e come previsto d… - gabririzza : RT @LeonettiFrank: Su Tacconi c'è ottimismo da parte dei medici: 'Ha fatto passi avanti molto importanti. Se la situazione continua così, i… - PasqualeMarro : #StefanoTacconi i medici rompono il silenzio - mcrisj01 : RT @AdaScarano: Due passaggi chiave dell'ultimo bollettino medico inerente le condizioni del nostro Stefano Tacconi?? Inutile dire che asp… - PerugiaToday : Stefano Tacconi, nuovo bollettino medico: 'Sono stati fatti dei passi avanti importanti' -

A 'Mattino Cinque News' il Direttore SC Neurochirurgia Ospedale Civile di Alessandria spiega il decorso dell'ex portiere della Juve e della NazionaleRead More Flash, 'passi avanti molto importanti': come sta 9 Maggio 2022 "La situazione è più stabile,è ancora in rianimazione, ma sicuramente ha una vigilanza ...Aguzzi: "Priorità alla prevenzione e attenzione alle aree più vulnerabili per la sicurezza di cittadini, beni e imprese" Oltre sette milioni euro sono stati destinati dalla Regione Marche a cinque imp ...“Per la prima volta ho sentito i medici davvero positivi, sollevati. Papà è in forte miglioramento, è ancora leggermente sedato, ma soprattutto perché bisogna tenerlo calmo: se fosse per lui, si stacc ...