Stefano De Martino, la sorella Adelaide operata: il racconto su Instagram (Di martedì 10 maggio 2022) Stefano De Martino, la sorella Adelaide operata racconta su Instagram il decorso post operatorio con una dedica alla mamma Questa mattina Adelaide De Martino, sorella del famoso conduttore Stefano, ha voluto dedicare un post alla mamma per il supporto ricevuto in questi giorni per l’intervento al seno, una mastoplastica additiva. Adelaide scrive così: “Solo tu potevi sopportarmi e supportami in questi mesi – scrive Adelaide – Sei stata le mie mani e le mie braccia. Grazie perché sei sempre dalla mia parte. Ti amo”. Oltre le parole, video e foto a corredo dove si vede la signora Mariarosa prendersi cura di sua figlia. In un video si vede la mamma infatti mentre la imbocca, ... Leggi su 361magazine (Di martedì 10 maggio 2022)De, laracconta suil decorso post operatorio con una dedica alla mamma Questa mattinaDedel famoso conduttore, ha voluto dedicare un post alla mamma per il supporto ricevuto in questi giorni per l’intervento al seno, una mastoplastica additiva.scrive così: “Solo tu potevi sopportarmi e supportami in questi mesi – scrive– Sei stata le mie mani e le mie braccia. Grazie perché sei sempre dalla mia parte. Ti amo”. Oltre le parole, video e foto a corredo dove si vede la signora Mariarosa prendersi cura di sua figlia. In un video si vede la mamma infatti mentre la imbocca, ...

