Stefano De Martino e Andrea Delogu presto alla conduzione di un nuovo show televisivo? L’indiscrezione (Di martedì 10 maggio 2022) Stefano De Martino si è fatto conoscere al grande pubblico televisivo con la sua partecipazione al talent show Amici. Il ballerino, in seguito, ha saputo affermarsi come conduttore televisivo, al timone di programmi di successo, come Made In Sud e Stasera tutto è possibile. Stefano De Martino, inoltre, ha fatto ritorno ad Amici con un nuovo ruolo. L’ex allievo, infatti, è uno degli amati giudici del serale, insieme a Stash e al Principe Emanuele Filiberto. Secondo le ultime indiscrezioni, Stefano De Martino condurrà presto un nuovo programma televisivo insieme ad Andrea Delogu. L’indiscrezione di Dagospia su ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 10 maggio 2022)Desi è fatto conoscere al grande pubblicocon la sua partecipazione al talentAmici. Il ballerino, in seguito, ha saputo affermarsi come conduttore, al timone di programmi di successo, come Made In Sud e Stasera tutto è possibile.De, inoltre, ha fatto ritorno ad Amici con unruolo. L’ex allievo, infatti, è uno degli amati giudici del serale, insieme a Stash e al Principe Emanuele Filiberto. Secondo le ultime indiscrezioni,Decondurràunprogrammainsieme addi Dagospia su ...

Advertising

GiusCandela : FLASH! IN ESTATE SU RAI2 ARRIVA IL FEP-STIVALBAR: LA SOCIETÀ DI SALZANO PRODURRÀ UNO SHOW MUSICALE IN ONDA IN PRIME… - ilperiodo : Teatro Delle Arti di Salerno: dieci spettacoli, da Stefano De Martino a Biagio Izzo - girladdictedz : RT @GiuliaChiavacc1: E Stefano De Martino muto! @pierspollon #CheDioCiAiuti6 #CDCA6 #pierpaolospollon - fanpage : Stefano De Martino e Andrea Delogu, stando a quanto riporta Dagospia, sarebbero i protagonisti di uno show musicale… - alessandrinoino : @luca_biasi @AzzolinaLucia Questo non significa che dica baggianate! Se guardi i dati auditel va per la maggiore il… -