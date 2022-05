Statali | firmato il nuovo contratto | aumenti e arretrati in arrivo a giugno

Leggi su quifinanza

(Di martedì 10 maggio 2022) È statoin via definitiva ildegliper il triennio 2019/2021, dopo il via libera della Corte dei conti. La firma all’Aran delper il comparto funzioni centrali porta numerose novità: previstimensili (fino a 117 euro in busta paga in più per i dipendenti pubblici di ministeri, agenzie fiscali ed enti non economici, tra cui Inps ed Inail) e il recupero degliper circa 225 mila, progressioni di carriera, gli “scatti” legati al merito e all’anzianità, la nascita della quarta area e la regolamentazione dello smart working., le novità per la Pubblica amministrazione Il...