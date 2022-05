Sri Lanka: poteri di emergenza all’esercito e alla polizia (Di martedì 10 maggio 2022) Peggiora la crisi in Sri Lanka dove il governo ha concesso i poteri di emergenza all’esercito e alla polizia dopo una giornata di violenti poteste. Alcuni analisti hanno espresso preoccupazione per il potenziale abuso delle misure. Intanto, il primo ministro Mahinda Rajapaksa si è dimesso. Sri Lanka: concessi poteri di emergenza all’esercito e alla polizia? Leggi su periodicodaily (Di martedì 10 maggio 2022) Peggiora la crisi in Sridove il governo ha concesso ididopo una giornata di violenti poteste. Alcuni analisti hanno espresso preoccupazione per il potenziale abuso delle misure. Intanto, il primo ministro Mahinda Rajapaksa si è dimesso. Sri: concessidi

