Sri Lanka: ex premier trasferito da palazzo assediato (Di martedì 10 maggio 2022) Tensione ancora alle stelle in Sri Lanka, dove migliaia di soldati e agenti di polizia sono dispiegati in tutta l'isola per far rispettare il coprifuoco dopo le violenze di ieri, proseguite per tutta ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 10 maggio 2022) Tensione ancora alle stelle in Sri, dove migliaia di soldati e agenti di polizia sono dispiegati in tutta l'isola per far rispettare il coprifuoco dopo le violenze di ieri, proseguite per tutta ...

Advertising

fattoquotidiano : Sri Lanka nel caos: premier e governo si fanno da parte, scoppia la violenza in tutto il Paese. Cinque morti e alme… - missypippi : RT @RadioSavana: In Sri Lanka hanno fame. - DM_Deluca : RT @francelenzi: Vedo immagini leggermente preoccupanti dallo Sri Lanka. Che è ben lontano da noi e quindi, in fondo, chissene. Ma la Tunis… - Frances93116687 : @psymalefica In Sri Lanka però vorrei andare. Durante la stagione dei monsoni, così non ci sono le mosche. - Luizapimenta12 : RT @RadioSavana: In Sri Lanka hanno fame. -