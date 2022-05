Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo: il provvedimento a Ribery per la rissa (Di martedì 10 maggio 2022) Sono stati comunicati gli Squalificati in Serie A, al termine della 36esima giornata. Continua la corsa scudetto del Milan, i rossoneri hanno conquistato tre punti importantissimi contro il Verona, successo anche dell’Inter contro l’Empoli. Colpo del Napoli sul campo del Torino, passi falsi di Juventus e Roma contro Genoa e Fiorentina. In zona salvezza pareggio tra Salernitana e Cagliari. Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 10 maggio 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. BOLOGNA per non aver impedito che persona non identificata, al termine della gara, urlasse parole offensive nei confronti degli Ufficiali di gara, mentre il Direttore ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 10 maggio 2022) Sono stati comunicati gliinA, al termine della 36esima giornata. Continua la corsa scudetto del Milan, i rossoneri hanno conquistato tre punti importantissimi contro il Verona, successo anche dell’Inter contro l’Empoli. Colpo del Napoli sul campo del Torino, passi falsi di Juventus e Roma contro Genoa e Fiorentina. In zona salvezza pareggio tra Salernitana e Cagliari. Ildott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 10 maggio 2022, ha assunto lequi di seguito riportate: Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. BOLOGNA per non aver impedito che persona non identificata, al termine della gara, urlasse parole offensive nei confronti degli Ufficiali di gara, mentre il Direttore ...

