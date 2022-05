(Di martedì 10 maggio 2022) Nuova giornata in compagnia delloin tv: ecco di seguito ladigliaggiornatadopo, per non farvi perdere nulla e informarvi sui palinsesti televisivi giornalieri. Calcio, tennis, basket, volley,invernali e così via: non manca nulla nella nostrache consente agli appassionati di avere tutto a portata di mano, per capire così quando seguire quel determinato evento e su quale canale. Sono ormai tante le emittenti che trasmettono, in esclusiva o meno, le partite e le gare del mondoivo, ed è sempre più difficile avere tutto sotto controllo. Non vi resta che mettervi comodi, perché ...

Fiorentina - Roma, pagelle: Ibanez 4 e Nico Gonzalez 7, ma il peggiore è l'arbitroOBIETTIVO BANTI Mourinho è un fiume in piena, l'accusa è senza dubbio forte come quelle che ha rivolto alla ...Dopo quel penaltyperde completamente il controllo della linea tecnica e disciplinare: i gialli a Amrabat e Duncan non stanno in piedi, il fallo di Ikoné su Ibanez è quasi un'invenzione, una ...La Gazzetta dello Sport – Non bene la direzione arbitrale di Guida, che dopo 2 minuti assegna alla Fiorentina un rigore inesistente: la chiamata di Banti al Var è fuori luogo e il tocco di Karsdorp su ...Tiziano Pieri, opinionista arbitrale ed ex fischietto, ha parlato a Rai Sport degli episodi occorsi durante la gara ... Per me non è rigore, guardate la faccia di Guida: non era convinto".