Spie russe in Italia. A caccia di prove dell’intesa Nato-Kiev. Scoop di Report sull’arresto di Biot. Il caso del capitano italiano si allarga (Di martedì 10 maggio 2022) I nostri Servizi avevano nel mirino due presunte Spie russe attive in Italia ben prima che il caso Biot esplodesse. Dunque, quello che era sembrato un tradimento isolato di un ufficiale della nostra Marina, potrebbe celare uno scenario più complesso, con legami che arrivano fino ai giorni dell’invasione in Ucraina, passando per l’emergenza Covid. Scoop di Report sull’arresto di Biot. Il caso del capitano Italiano si allarga È quanto emerge dall’inchiesta che Daniele Autieri di Report ha dedicato, ieri sera (qui per rivederla), all’intricata faccenda dell’arresto di Walter Biot, il capitano di fregata in servizio allo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 10 maggio 2022) I nostri Servizi avevano nel mirino due presunteattive inben prima che ilesplodesse. Dunque, quello che era sembrato un tradimento isolato di un ufficiale della nostra Marina, potrebbe celare uno scenario più complesso, con legami che arrivano fino ai giorni dell’invasione in Ucraina, passando per l’emergenza Covid.didi. Ildelno siÈ quanto emerge dall’inchiesta che Daniele Autieri diha dedicato, ieri sera (qui per rivederla), all’intricata faccenda dell’arresto di Walter, ildi fregata in servizio allo ...

Advertising

reportrai3 : Esclusiva: informative riservate dei carabinieri del Ros e testimonianze inedite dimostrano che i servizi di intell… - reportrai3 : ?Cosa vedrete stasera a Report: la missione dei militari russi in Italia durante la pandemia, il gioco delle spie r… - Daniele_Autieri : RT @fcolarieti: Spie russe in Italia. A caccia di prove dell’intesa Nato-Kiev. Scoop di #Report sull’arresto di Biot. Il caso del capitano… - LexieVillanelle : RT @piercamillo: Si sta dando poco spazio al lavoro portato avanti dal Copasir e dal suo presidente @adolfo_urso sulle infiltrazioni di spi… - fcolarieti : Spie russe in Italia. A caccia di prove dell’intesa Nato-Kiev. Scoop di #Report sull’arresto di Biot. Il caso del c… -