"Spero solo che Biden...". La sua pericolosissima fantasia segreta: rovinati dagli Usa? | Video (Di martedì 10 maggio 2022) Un timore aleggia nello studio di Otto e mezzo. Che Joe Biden voglia imitare Ronald Reagan e affrontare a muso duro Vladimir Putin, come il suo predecessore repubblicano fece negli anni Ottanta, convinto di poterlo "addomesticare". A dubitare del presidente americano è un insospettabile come Beppe Severgnini, editorialista del Corriere della Sera e soprattutto ultrà dei dem a stelle e strisce. Ospite di Lilli Gruber a La7, commenta a caldo le prime parole di Mario Draghi alla Casa Bianca da Biden: "Quello che conta è cosa si diranno dentro. Siamo sicuri che un leader esperto di 74 anni vada a Washington per ascoltare la lezione o farsi la photo-opportunity? Sono sicuro che a quattr'occhi qualcosa gli dirà". "La fantasia pericolosa di Biden". Guarda qui il Video di Severgnini a Otto e mezzo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Un timore aleggia nello studio di Otto e mezzo. Che Joevoglia imitare Ronald Reagan e affrontare a muso duro Vladimir Putin, come il suo predecessore repubblicano fece negli anni Ottanta, convinto di poterlo "addomesticare". A dubitare del presidente americano è un insospettabile come Beppe Severgnini, editorialista del Corriere della Sera e soprattutto ultrà dei dem a stelle e strisce. Ospite di Lilli Gruber a La7, commenta a caldo le prime parole di Mario Draghi alla Casa Bianca da: "Quello che conta è cosa si diranno dentro. Siamo sicuri che un leader esperto di 74 anni vada a Washington per ascoltare la lezione o farsi la photo-opportunity? Sono sicuro che a quattr'occhi qualcosa gli dirà". "Lapericolosa di". Guarda qui ildi Severgnini a Otto e mezzo ...

