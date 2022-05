Speciale Le Iene | Paola Catanzaro | da Mistico a Showgirl | stasera martedì 10 maggio su Italia 1

Advertising

MondoTV241 : Anticipazioni sullo speciale 'Le Iene' sul caso di 'Paola Catanzaro' #leIene #speciale #paolacatanzaro - BenCroce72 : @mirkonicolino Ma le iene l han fatta una puntata speciale? - 361_magazine : - DietrolaNotizia : Domani in prima serata su Italia1 Speciale 'Le Iene' - Filomen83869405 : RT @dany19693: Serata surreale iniziata romantica con noi che per un ‘serata speciale’ e tre puntini di sospensione idealizzavamo proposta… -

Lode Lesarà dedicato alla truffa milionaria messa in piedi da Paolo Catanzaro. Si tratta del l'ex veggente di Brindisi diventato poi Paola Catanzaro, in arte Sveva Cardinale, che ...Martedì 10 maggio, in prima serata su Italia 1, va in onda lodi Veronica Ruggeri e Alessia Rafanelli , targato "Le", dal titolo "Paola Catanzaro: da mistico a showgirl". La puntata è interamente dedicata alla truffa milionaria messa in piedi da ...Lo Speciale de Le Iene sarà dedicato alla truffa milionaria messa in piedi da Paolo Catanzaro. Si tratta del l’ex veggente di Brindisi diventato poi Paola Catanzaro, in arte Sveva Cardinale ...Le Iene Presentano: Paola Catanzaro chi è La Storia La Truffa e il caso. In onda stasera martedì 10 maggio 2022 su Italia 1. Quando replica.