“Sono stata io”. Isola dei Famosi: Mercedesz Henger, le lacrime della mamma Eva dall’ospedale (Di martedì 10 maggio 2022) Mercedesz Henger si trova in Honduras. È una concorrente di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Qualche giorno prima di sbarcare sull’Isola è stata raggiunta dalla notizia dell’incidente che ha coinvolto sua mamma Eva Henger insieme al compagno Massimiliano Caroletti. In un primo momento la ragazza aveva deciso di lasciare l’Honduras per tornare in Ungheria, dove la mamma aveva fatto l’incidente. Il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi aveva raccontato che tra le due c’era stata una lunga videochiamata durante la quale l’attrice aveva fatto di tutto per tranquillizzare la figlia e convincerla a non rinunciare. “Le ha detto ‘No tesoro, tu stai calma, questo è il tuo lavoro. Tu devi tornare vincitrice anche per ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 10 maggio 2022)si trova in Honduras. È una concorrente di questa edizione dell’dei. Qualche giorno prima di sbarcare sull’raggiunta dalla notizia dell’incidente che ha coinvolto suaEvainsieme al compagno Massimiliano Caroletti. In un primo momento la ragazza aveva deciso di lasciare l’Honduras per tornare in Ungheria, dove laaveva fatto l’incidente. Il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi aveva raccontato che tra le due c’erauna lunga videochiamata durante la quale l’attrice aveva fatto di tutto per tranquillizzare la figlia e convincerla a non rinunciare. “Le ha detto ‘No tesoro, tu stai calma, questo è il tuo lavoro. Tu devi tornare vincitrice anche per ...

