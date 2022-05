Sono sessanta gli iscritti al Rally Italia Sardegna (Di martedì 10 maggio 2022) , un numero che poteva essere superiore (si contano diversi esclusi), se non fosse per un tetto massimo di iscritti posto dall’organizzazione. Un limite imposto per motivi di sicurezza e organizzativi, in quanto il rischio che coda della gara fosse ripresa dalla testa nel secondo giro di prove Source Leggi su rallyeslalom (Di martedì 10 maggio 2022) , un numero che poteva essere superiore (si contano diversi esclusi), se non fosse per un tetto massimo diposto dall’organizzazione. Un limite imposto per motivi di sicurezza e organizzativi, in quanto il rischio che coda della gara fosse ripresa dalla testa nel secondo giro di prove Source

Advertising

pdepaola1 : @Anto74745879 @DiegoFusaro I complottisti sono il cinque per cento della popolazione. Quindi tre milioni su sessant… - carol_trash : @sonogiuliana Tra l'altro questo aiuto per la madre fino a quando è nato mio padre a inizio anni sessanta era dato… - tipensoseempre : @nicxclose presumo di si, probabilmente non sono mai arrivata al metro e sessanta - mikogat : Pensieri sono stati pensati, da sempre. Auguri, King ?? #sessanta - fleursparadise : stamattina prima guida in tangenziale raga io purtroppo mi stavo cagando sotto quando sono dovuta passare dai sessa… -