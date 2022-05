“Sono incinta!”. L’attrice mamma per la terza volta, dopo le voci arriva l’annuncio (Di martedì 10 maggio 2022) “È una vera gioia. Con il passare degli anni ti chiedi che cosa il tempo può avere ancora in serbo per te. È emozionante scoprire che qualcosa che desideri così tanto sta per succedere ancora una volta. Quella fortuna non è persa, né per me né per la mia famiglia”. Con queste parole, durante un’intervista di Variety, l’amata attrice, volto di una delle serie tv più seguite negli anni Duemila, ha annunciato la terza gravidanza. Secondo il settimanale, la coppia darà benvenuto al bambino questo autunno. Michelle Williams, L’attrice di Dawson’s Creek incinta Sarà il secondo figlio per la coppia: il loro figlio, Hart, è nato nel 2020, mentre la Michelle Williams, la Jen di Dawson’s Creek, ha anche una figlia di 16 anni, Matilda, nata dalla sua relazione con Heath Ledger, l’attore morto il 22 gennaio 2008 per una intossicazione ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 10 maggio 2022) “È una vera gioia. Con il passare degli anni ti chiedi che cosa il tempo può avere ancora in serbo per te. È emozionante scoprire che qualcosa che desideri così tanto sta per succedere ancora una. Quella fortuna non è persa, né per me né per la mia famiglia”. Con queste parole, durante un’intervista di Variety, l’amata attrice, volto di una delle serie tv più seguite negli anni Duemila, ha annunciato lagravidanza. Secondo il settimanale, la coppia darà benvenuto al bambino questo autunno. Michelle Williams,di Dawson’s Creek incinta Sarà il secondo figlio per la coppia: il loro figlio, Hart, è nato nel 2020, mentre la Michelle Williams, la Jen di Dawson’s Creek, ha anche una figlia di 16 anni, Matilda, nata dalla sua relazione con Heath Ledger, l’attore morto il 22 gennaio 2008 per una intossicazione ...

