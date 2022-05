Solo Per Passione – Letizia Battaglia: Trama e Anticipazioni Fiction Rai! (Di martedì 10 maggio 2022) Solo per Passione – Letizia Battaglia: nella nuova Fiction targata Rai viene raccontata l’appassionante storia della nota fotoreporter, che ha perso la vita recentemente, e di tutti gli avvenimenti che ha raccontato con le sue foto… Solo per Passione – Letizia Battaglia è la nuova Fiction che andrà in onda su Rai 1. Al centro dell’attenzione ci sarà, come si può intuire dal titolo, la storia della fotoreporter Letizia Battaglia, scomparsa il 13 aprile 2022. Si racconteranno, inoltre, anche alcuni importanti avvenimenti della storia italiana. Ecco cosa c’è da sapere sulla nuova Fiction. Solo per Passione – Letizia ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 10 maggio 2022)per: nella nuovatargata Rai viene raccontata l’appassionante storia della nota fotoreporter, che ha perso la vita recentemente, e di tutti gli avvenimenti che ha raccontato con le sue foto…perè la nuovache andrà in onda su Rai 1. Al centro dell’attenzione ci sarà, come si può intuire dal titolo, la storia della fotoreporter, scomparsa il 13 aprile 2022. Si racconteranno, inoltre, anche alcuni importanti avvenimenti della storia italiana. Ecco cosa c’è da sapere sulla nuovaper...

